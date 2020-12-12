 

В Австрии отменили наказание за содействие в самоубийстве тяжелобольных

12.12.2020, 20:16, Новости дня

Конституционный суд Австрии 11 декабря отменил положение, согласно которому содействие в самоубийстве считается уголовным преступлением. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По информации суда, четыре заявителя – двое тяжелобольных и врач – обратились с просьбой признать неконституционными ст. 77 и с. 78 Уголовного кодекса Австрии, которые запрещают активную эвтаназию и “предоставление помощи в совершении самоубийства”. Заявители считают, что законодательство принуждает тяжелобольных терпеть унижение достоинства либо к проведению эвтаназии за границей.

По требованию заявителей суд отменил ст. 78, согласно которой содействие в самоубийстве считалось уголовным преступлением, оспаривание ст. 77 об эвтаназии отклонил.

Отмена вступит в силу 31 декабря 2021 года.

Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По информации The Local, председатель суда Кристоф Грабенвартер заявил, что “решение сознательно покончить с собой должно уважаться законодателем”. Он подчеркнул, что соответствующий выбор должен быть сделан “свободно, без какого-либо внешнего влияния”.

Эвтаназия разрешена в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Японии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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