Человек и 30 собак погибли в пожаре в Нижнем Новгороде

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12.12.2020, 19:51, Новости дня

В Ленинском районе Нижнего Новгорода загорелся жилой дом. Жертвами пожара стали заводчик собак и около 30 его питомцев.

Пожар, возникший на площади 56 кв. метров, на данный момент ликвидирован, сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области на своей странице во «ВКонтакте».

На месте пожара спасателями обнаружено тело погибшего мужчины предположительно 1968 года рождения, причины произошедшего устанавливаются.

«Там были животные, их число уточняется. Погибло около 30 собак. Еще какое-то количество собак спаслось. Пока их не могут пересчитать, они разбежались. По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки», – отметили в региональном МЧС.



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