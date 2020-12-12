 

Тренер «Спартака» рассказал о конфликте в перерыве матча

12.12.2020, 19:51, Новости дня

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал о конфликте в перерыве матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«В перерыве, к сожалению, случилось то, что со мной не было ранее в России. Это событие не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся. По поводу инцидента в перерыве: мне сказали, что это наша страна, и что я могу уехать. Резервный судья вс» видел. Мы помним, что случилось в Лиге чемпионов, когда игроки двух команд ушли с поля после разговоров. Когда я задаю вопрос резервному судье, то получаю желтую карточку. Я спрашиваю «почему» и всегда получаю карточку», – цитирует РИА «Новости» Тедеско.

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что конфликт в перерыве матча спровоцировал тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, который вмешался в разговор Тедеско и резервного арбитра по поводу желтой карточки, предъявленной главному тренеру москвичей в первом тайме.

«Спартак» в субботу в гостях проиграл «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, что по окончании матча футболист «Сочи» Жоаозиньо спровоцировал конфликт и ударил тренера «красно-белых» Андреаса Хинкеля.

В феврале на станции метро «Маяковская» между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо» произошла драка. После нее у болельщиков прошли серии обысков.



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