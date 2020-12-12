На протестной акции во Франции задержали более ста человек

12.12.2020, 19:51, Новости дня

На акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» в Париже задержали по меньшей мере 107 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщал о 81 задержании, передает РИА «Новости».

Колонна манифестантов прибыла на конечную точку своего маршрута – на площадь Республики около 17.20 по парижскому времени (19.20 мск). Спустя 15 минут протестующие начали забрасывать полицию бутылками, кидать в них петарды и шумовые гранаты. Полиция ответила водометами, а затем применила слезоточивый газ, передает ТАСС.

Напомним, 20 ноября французский парламент поддержал в первом чтении статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Статья вызвала критику в СМИ и в обществе, журналисты полагают, что этот законопроект может нанести ущерб свободе слова. В ответ на решение парламента во Франции вспыхнули протесты, которые сопровождаются беспорядками.