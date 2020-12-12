Компания Meizu начала производство фирменных смарт-часов

12.12.2020, 19:38, Разное

Китайская компания Meizu начала серийное производство своих фирменных смарт-часов. В продаже они должны появиться только в следующем году.

Более точной информации о дате выхода пока не имеется. В корпорации не разглашают и технические характеристики устройства. Несмотря на это, инсайдеры утверждают о достаточно обширном функционале и оболочке Flyme For Watch. Не исключено, что часы от Meizu выйдут в квадратном корпусе, повторяя внешний дизайн конкурента от Apple.

Вместе со своими часами Meizu Watch планируется выпустить и фирменные беспроводные наушники с шумоподавлением. Таким образом китайский производитель планирует максимально приблизиться к Apple по части технического оснащения и составить конкуренцию не только «яблочной» продукции, но и ближайшим соседям в лице Xiaomi и Oppo, пишет интернет-издание NationNews.