Россияне не узнали Прилучного после пластической операции

12.12.2020, 19:38, Разное

Россияне не узнали Павла Прилучного после проведенной им пластической операции. Актер впервые опубликовал на персональной странице Instagram своё фото, сделанное после драки в Калининграде.

Из-за полученной травмы он был вынужден провести пластическую операцию. Артист опубликовал общее фото с Каем Гетцем. В прошлом Прилучный уже публиковал селфи, однако тогда оставался в очках и маске. В комментарии актер сообщил, что рассказывает своему «киносыну» страшные истории на ночь. Подписчики Прилучного отметили, что внешность актера сильно изменилась. Его сравнили с Епифанцевым.

Часть пользователей рекомендовала Прилучному поменять собственное поведение. Помимо этого, некоторые отметили, что пока актер продолжает работу, его настоящие дети остаются сами в компании только матери. По имеющимся данным, Прилучный в компании сына Тимофея отправлялся на отдых. Компанию им составила актриса Мирослава Карпович.