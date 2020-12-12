 

Россияне не узнали Прилучного после пластической операции

12.12.2020, 19:38, Разное

Россияне не узнали Павла Прилучного после проведенной им пластической операции. Актер впервые опубликовал на персональной странице Instagram своё фото, сделанное после драки в Калининграде.
Из-за полученной травмы он был вынужден провести пластическую операцию. Артист опубликовал общее фото с Каем Гетцем. В прошлом Прилучный уже публиковал селфи, однако тогда оставался в очках и маске. В комментарии актер сообщил, что рассказывает своему «киносыну» страшные истории на ночь. Подписчики Прилучного отметили, что внешность актера сильно изменилась. Его сравнили с Епифанцевым.

Часть пользователей рекомендовала Прилучному поменять собственное поведение. Помимо этого, некоторые отметили, что пока актер продолжает работу, его настоящие дети остаются сами в компании только матери. По имеющимся данным, Прилучный в компании сына Тимофея отправлялся на отдых. Компанию им составила актриса Мирослава Карпович.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Под Москвой дорожная фреза рухнула на двух школьников

17.09 / Варшава просит выдать берёзу для расследования дела Качиньского

14.08 / Новую соблазнительную коллекцию Эмили Ратажковски раскупили за 10 часов

27.11 / Названы самые смертоносные подлодки в мире

04.12 / Мнение: Новый коридор

26.11 / Актриса сериала “Родком” Галина Безрук: “Быть неидеальными – это нормально”

22.09 / Мнение: Остров Крым в море Совка

28.10 / Скандалы: По-нашему, по-виргински

15.10 / Появилось фото первой в мире шестимодульной камеры Huawei Mate 40 Pro

09.11 / “Иногда со стороны виднее”: Анна Седокова попросила у подписчиков советов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска