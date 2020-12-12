Тульский самоварный завод переносит производственные мощности в Китай

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12.12.2020, 19:37, Разное

Руководство китайской провинции Хубэй и Тульский самоварный завод подписали договор о переносе основных производственных мощностей предприятия в Китайскую народную республику. В июне 2021 года в эксплуатацию будет введена фабрика, способная производить 4000 самоваров в сутки.

Губернатор провинции Лю Сыцзян поблагодарил руководство завода за принятое решение. По словам чиновника, открытие в провинции нового завода не только создаст множество рабочих мест, но и поможет в развитии инфраструктуры, приведёт к строительству дорог, мостов и благоустройству зелёных зон. Губернатор выразил уверенность, что вскоре о хубэйском самоваре узнают не только в Туле, но и в Аргентине, Судане, Франции и других далёких странах, у которых с провинцией установлены тесные торговые связи.

«Хорошо, когда предприниматели видят необходимость развития Китая и помогают нам на нелёгком пути к мировому лидерству. Мы ведём переговоры и с другими предприятиями Тульской области: скоро к нам переедут заводы по производству ружей и пряников. Давайте вместе построим процветающую и великую страну!» — сказал губернатор Лю Сыцзян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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