Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

12.12.2020, 19:32, Новости дня

После инцидента со стрельбой из автоматического оружия в Гадрутском районе Нагорного Карабаха до сторон конфликта было доведено требование о соблюдении режима полного прекращения огня, сообщил представитель штаба российских миротворческих сил.

«В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя.

В свою очередь минобороны Азербайджана заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе в настоящее время.

«Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», – сообщила пресс-служба военного ведомства.

Ранее в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.