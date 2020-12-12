Названы самые частые осложнения после COVID-19

12.12.2020, 19:32, Новости дня

Ученые выяснили, что самые частые осложнения после коронавируса – риск возникновения пневмонии, дыхательная и почечная недостаточность, а также сепсис и системное воспаление, следует из исследования, опубликованного в журнале Canadian Medical Association Journal.

Специалисты изучили информацию о 70 тыс. 288 амбулаторных и стационарных пациентах с COVID-19 из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Более половины всех пациентов госпитализировали, их них пять процентов попали в отделение интенсивной терапии, передает РИА «Новости».

Авторы работы определили заболевания, частота которых увеличилась после начала COVID-19. Исследователи выяснили, что после COVID-19 абсолютный риск возникновения пневмонии составил 27,6%, дыхательной недостаточности – 22,6%, почечной недостаточности – 11,8%, а также по 10,4% для сепсиса и системного воспаления.

Ранее ученый рассказал, кто наиболее подвержен тяжелой форме течения вызываемого коронавирусом заболевания.

Напомним, эксперты британской группы Coverscan считаю, что нетяжелая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, имеет серьезные последствия.