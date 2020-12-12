 

Названы самые частые осложнения после COVID-19

12.12.2020, 19:32, Новости дня

Ученые выяснили, что самые частые осложнения после коронавируса – риск возникновения пневмонии, дыхательная и почечная недостаточность, а также сепсис и системное воспаление, следует из исследования, опубликованного в журнале Canadian Medical Association Journal.

Специалисты изучили информацию о 70 тыс. 288 амбулаторных и стационарных пациентах с COVID-19 из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Более половины всех пациентов госпитализировали, их них пять процентов попали в отделение интенсивной терапии, передает РИА «Новости».

Авторы работы определили заболевания, частота которых увеличилась после начала COVID-19. Исследователи выяснили, что после COVID-19 абсолютный риск возникновения пневмонии составил 27,6%, дыхательной недостаточности – 22,6%, почечной недостаточности – 11,8%, а также по 10,4% для сепсиса и системного воспаления.

Ранее ученый рассказал, кто наиболее подвержен тяжелой форме течения вызываемого коронавирусом заболевания.

Напомним, эксперты британской группы Coverscan считаю, что нетяжелая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, имеет серьезные последствия.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Коронавирус вернулся на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт»

30.10 / Юрчишин заявил об открытии уголовного производства о возможном сговоре судей КСУ с целью захвата власти

04.08 / Вирусолог оценил вероятность одновременного заболевания гриппом и коронавирусом

11.09 / На Богдана из-за интервью Гордону заведут дело, в Беларуси зарплату начали выдавать продуктами. Главное из Telegram-каналов

19.10 / В российском сегменте МКС сломался туалет

02.07 / В России завершился первый виртуальный кинофестиваль

30.06 / Иранский ракетчик выпустил ракету по украинскому самолету без санкции командования

19.11 / Чернышов “закатывает в асфальт” рейтинг президента – экономист

04.09 / Китай запустил многоразовый испытательный космический корабль

02.10 / Рошаль ответил на критику Навального в адрес омских врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска