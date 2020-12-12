 

В Днепре строительный кран упал на автобетономешалку, есть погибший

12.12.2020, 19:24, Новости дня

В Днепре строительный кран упал на автобетономешалку. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом 12 декабря сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, информация об инциденте поступила в 10.44. Строительный кран на площадке по улице Березинской упал на кабину автобетономешалки, ее водитель от полученных травм погиб на месте.

На месте происшествия идет работа по поднятию крана с автомобиля, чтобы достать тело погибшего.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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