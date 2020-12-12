Макаревич: Моя супруга выросла в Киеве, ее мама живет здесь

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12.12.2020, 19:24, Новости дня

В эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона российский музыкант, лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич сообщил, что у него есть близкие родственники в Киеве.

Об этом он сказал, когда зашла речь об израильской бизнесвумен Эйнат Кляйн, на которой музыкант женился в 2019 году. Кляйн младше Макаревича на 30 лет.

“В Эфиопии [познакомились]. Она была гидом у нашей группы, и совершенно потрясающим гидом. И вот так с этого и началось… Она в Киеве провела свою молодость. Она здесь родилась, ее мама здесь живет”, – сказал лидер “Машины времени”.

По словам музыканта, с тещей у него очень хорошие отношения. При этом Макаревич “не думает”, что мать его жены является его поклонником как музыканта.

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: “Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?” Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Макаревич родился в 1953 году в Москве.

В 2019 году Макаревич женился четвертый раз. От предыдущих отношений у музыканта есть трое детей: две дочери и сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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