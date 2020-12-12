Мнение: Демократы похоронят страну своей ПРОгибкостью

12.12.2020, 19:06, Разное

Поражение республиканца – кратковременный триумф демократов и демо-масс перед тотальным уничтожением.

Сегодня Верховный суд США во второй раз отклонил жалобу Дональда Трампа о нарушениях на выборах в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине – ключевых для Байдена штатах, без которых его победа невозможна, однако ВС остался непреклонен: второй раз за неделю республиканец остался не у дел.

После поражения в суде, шансов у светлоголового «Ведьмака», борющегося с латиносами и безработицей, практически не осталось: уже в понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков определит имя нового, 46-го президента США. За Байденом – 306 голосв, за Трампом – 232.

Больше поражает другое: как вообще победил Байден?

Человек, похожий на старый сапог с сыном-извращенцем, обещает людям все те плюшки, от которых ещё в 2016 отказался Трамп. А отчего там он отказался? От мексиканцев? От закрытия глаз на безработицу населения?

Байден пообещал «справиться с распространением коронавируса, тяжелыми последствиями пандемии и расовыми противоречиями».

«Мы точно знаем, что, если нынешний президент получит еще четыре года у власти, он будет точно таким же, как был на протяжении предыдущих четырех лет. Он будет президентом, который отказывается от ответственности, не берет на себя роль лидера страны, всегда винит других, водит дружбу с диктаторами и раздувает пламя ненависти и розни», – заявлял демократ.

Главные расовые противоречия – это рассвет СЖВ-скама, BLM-активизма и попыток афроамериканского населения доказать всем, что они – ущемлённые, оскорблённые, забитые всеми наследники рабских оков.

Только вот со стороны именно белое население Америки сейчас больше похоже на рабов, извиняющихся перед своими «ущемлёнными» согражданами на каждом шагу. Или это гимнастика такая – вставать на одно колено на каждый шаг?

Есть тут американцы? Сколько подходов вставания на колено делаете в сутки? Мениски не беспокоят?

Неимоверно бесит и, одновременно – радует, что Задорнов, шутивший про «тупых американцев», вообще ни разу не ошибся: поменять сильного, волевого президента, понимающего макро- и микроэкономику с позиции руководителя на лизоблюда, идущего на поводу у масс – это надо быть по-настоящему неадекватами.

А бесит это потому, что народ не заслужил такого руководителя, как Трамп. Ждём акции протестов о том, что англосаксам надоели трудовые мигранты.