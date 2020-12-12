 

Мнение: 4-й китайский авианосец

12.12.2020, 18:50, Разное

Интересное из брошюры 14-го НИИ китайской корпорации CETC.
На обложке изображен концепт 4-го китайского авианосца.


По данным китайских СМИ, закладка 4-го авианосца водоизмещением 80 000 тонн и атомной энергетической установкой состоится уже в 2022-м году.
На нем планируется устанавливать электромагнитные катапульты.


План развития кораблестроения.


То что уже построено.


То что должно быть построено у британцев.

Все это понадобится Китаю для возвращения Тайваня в родную гавань.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Доктор рассказал о полезных особенностях натурального кофе

30.06 / Ученые зафиксировали на радарах пять подозрительных метеороидов

10.08 / На вырученные от продажи картины деньги Божена Рынска сделала себе операцию

17.07 / Возле нефтебазы под Екатеринбургом загорелся лес

28.11 / Мнение: Ожесточённая борьба

08.09 / Ученые назвали причину высокой продолжительности жизни

28.10 / Дженнифер Энистон призвала не голосовать за Канье Уэста: забавная реакция рэпера

10.11 / Житель Алтая избил бывшую жену топором за попытку уйти от него

16.11 / Мнение: Письмо: “Забегать в последний вагон не хочется”

27.10 / Трагедия позднесоветского периода в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска