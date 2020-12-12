Мнение: 4-й китайский авианосец

12.12.2020, 18:50, Разное

Интересное из брошюры 14-го НИИ китайской корпорации CETC.

На обложке изображен концепт 4-го китайского авианосца.



По данным китайских СМИ, закладка 4-го авианосца водоизмещением 80 000 тонн и атомной энергетической установкой состоится уже в 2022-м году.

На нем планируется устанавливать электромагнитные катапульты.



План развития кораблестроения.



То что уже построено.



То что должно быть построено у британцев.

Все это понадобится Китаю для возвращения Тайваня в родную гавань.