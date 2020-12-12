Унесенная девять лет назад во время цунами лодка нашлась в Тихом океане

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12.12.2020, 18:38, Новости дня

Вблизи японского острова Хатидзедзима в акватории Тихого океана обнаружилась рыбацкое судно, которое было унесено цунами во время землетрясения в Восточной Японии 2011 года.

Лодка была унесена в море с территории префектуры Мияги, порт города Кэсэннума. За девять лет скитаний по тихоокеанским водам рыбацкое судно значительно видоизменилось: обросло со стороны боков и дна ракушником, информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Японец, который обнаружил и вытащил на берег пропажу в 650 км от места происшествия, смог опознать лодку по хорошо сохранившемуся номеру порта приписки. Как отметил нашедший, лодка хоть и была утоплена, но не переворачивалась, что и помогло в ее опознании. Как отметил мужчина, история скитаний лодки и ее появления на побережье поразила его.

Газета ВЗГЛЯД не впервые сообщает о затонувших около Японии судах. У берегов острова Хоккайдо в 2007 году была обнаружена перевернувшаяся российская шхуна РСУ-9698. Все члены экипажа смогли спастись, выплыв на берег.



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