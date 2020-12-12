Шойгу доложил Путину параметры пускового запуска ракет «Булава»

12.12.2020, 18:38, Новости дня

Пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» был выполнен на дальность более 5,5 тыс. километров, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, сообщило Минобороны.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота из подводного положения произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В ведомстве напомнили, что тренировка по управлению стратегическими наступательными силами началась 9 декабря и проводилась под руководством Путина. К участию в тренировке была привлечена вся стратегическая триада РФ – атомные подлодки с баллистическими ракетами, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 с крылатыми ракетами большой дальности и подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

В частности, 9 декабря атомная подлодка «Карелия» выполнили пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура на Камчатке, а стратегические бомбардировщики нанесли удар по наземному полигону Пембой в Коми крылатыми ракетами.

Ранее в Минобороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.