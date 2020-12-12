Польская ракета-носитель взорвалась после удара о небесную твердь

12.12.2020, 18:37, Разное

Неудачей завершился первый космический запуск польской ракеты-носителя Bursztyn (Янтарь), проходивший на космодроме в Катовице. Как передают очевидцы, аппарат вначале успешно поднялся в небо и готов был преодолеть атмосферу, но неожиданно взорвался, после этого горящие обломки упали на землю. Жертв и разрушений удалось избежать.

По результатам инцидента была созвана чрезвычайная комиссия. Изучив снимки с польского спутника Titan, и осмотрев обломки космического аппарата, учёные пришли к выводу, что ракета-носитель потерпела крушение не из-за термического воздействия слоёв атмосфера, а в результате сильного удара на скорости 10 км/с «в препятствие необъяснимого происхождения», названное в официальном отчёте небесной твердью.

«Ученые Краковского университета при изучении космоса и ранее высказывали предположение о существовании небесной тверди. Возможно, она меняет форму и передвигается, поэтому космическим аппаратам NASA удаётся её облететь. Возможно, есть другая хитрость, о которой нам не рассказывают. В ближайшие годы нам предстоит детальнее изучить этот вопрос. В любом случае Польша продолжит изучать космос», — прокомментировал итоги расследования профессор Краковского университета Яцек Воланьски.

Правительство Польши поддержало учёных и продлило действие программы «Польский космос» на 5 лет. Именно в 2025 году с космодрома в Катовице будет осуществлён следующий запуск.