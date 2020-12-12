Замглавы Офиса президента заявил, что подаст на Сытника в суд

12.12.2020, 18:30, Новости дня

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил в Telegram, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

“В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия”, – написал он.

Татаров отметил, что Сытник 11 декабря “в очередной раз” назвал его фамилию вместе с “подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов”.

Он потребовал от директора НАБУ “немедленно опровергнуть недостоверную информацию” или публично продемонстрировать обществу доказательства его причастности к уголовному производству. Замглавы ОПУ связывает заявление Сытника со своей “системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах”.

“Я настаиваю также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео- или аудиоданных якобы с моим участием в незаконной деятельности и еще раз подчеркиваю, что никому не удастся из-за фальсификации уголовных дел повлиять на мои убеждения и позицию во вверенной мне области работы. Буду твердо придерживаться национальных интересов страны и максимально профессионально выполнять свои обязанности”, – заявил чиновник.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

В опубликованном 11 декабря интервью Общественному Сытник сказал, что замглавы ОПУ, когда работал в “Укрбуді” юристом, “фактически вместе с Микитасем давал взятку” и у детективов есть переписка Татарова с фигурантами дела.

“Они дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения за то, что будет экспертиза, которая даст возможность это дело фактически похоронить. Причем там такая интересная переписка: “Давай бегом, потому что дело забирает НАБУ и тогда будет трудно что-то решить”. И за такое решение одному из руководителей экспертного учреждения была предоставлена взятка в виде паркоместа”, – сказал Сытник.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих “экстремистами”.

О том, что Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять, несмотря на скандалы.