Макаревич: В молодые годы я увлекался гипнозом, обратной связью, участвовал в экспериментах

12.12.2020, 18:30, Новости дня

Российский музыкант, лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич сообщил в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, что в молодости увлекался гипнозом.

“Я просто в молодые годы увлекался и гипнозом, и обратной связью, и всем этим. Внечувственным восприятием… Это вообще была модная тема очень. И участвовал во всяких экспериментах. …И небезуспешно”, – сказал музыкант.

По его словам, тогда ему было “интересно побеседовать” с украинско-российским психотерапевтом Анатолием Кашпировским. И рассказал о встрече с ним.

“Мы играли во Дворце спорта… А он пришел и говорит: “Вот смотри. Мы занимаемся-то одним делом, только я ввожу людей в состояние и вкладываю в них конкретную задачу, а вы – нет. Вы вводите в состояние, а они просто балдеют, слушают ваши песни. А вот, например, напишите песню “Исцелись”, например. Тогда будем просто работать вместе”. Забавный дядька был”, – объяснил Макаревич.

Макаревич родился в 1953 году в Москве. С детства играл на гитаре и фортепиано. В 1968 году с одноклассниками организовал ансамбль The Kids. Спустя год появилась группа Time Machines, которая исполняла кавер-версии песен The Beatles и The Rolling Stones. В 1974 году Time Mashines была переименована в “Машину времени”. За полстолетия коллектив выпустил около 30 альбомов. Макаревич является основным автором текстов, а также композитором и исполнителем значительной части песен коллектива.

В 1980–1990-х Макаревич выступал с сольными бардовскими проектами. В 2001 году он организовал проект “Оркестр креольского танго”, который играет джаз, блюз, босса-нову, румбу, свинг и шансон. Независимо от “Машины времени” музыкант издал еще более 20 сольных альбомов, среди которых “Песни под гитару”, “Старая машина”, “Облака”, “Идиш Джаз” и другие.

В 2019 году Макаревич женился четвертый раз – его супругой стала израильская бизнесвумен Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 30 лет. От предыдущих отношений у музыканта есть трое детей: две дочери и сын.