 

В Японии зафиксировали рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

12.12.2020, 18:30, Новости дня

За последние сутки в Японии зафиксировали 3041 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 12 сообщило NHK World-Japan.

В Японии впервые с начала пандемии суточный показатель новых случаев COVID-19 в стране превысил 3 тыс., отмечает издание.

В Токио за сутки подтвердили заболевание у 621 человека, с начала пандемии в столице выявили 46 745 тыс. инфицированных, говорится в сообщении.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 12 декабря в мире зафиксировано более 71,2 млн случаев инфицирования, почти 1,5 млн скончались. В Японии с начала вспышки инфицированы более 178,2 тыс. человек, 147,3 тыс. – выздоровели, 2462 – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Минобороны сообщило о гибели экипажа сбитого в Армении российского вертолета

15.07 / Боевики вернули тело погибшего в Донецкой области украинского военнослужащего

08.12 / Конституционный Суд Украины возобновил работу

08.10 / Алиев высказался о роли Турции в конфликте в Карабахе

07.07 / От COVID-19 в мире умерло более 537 тыс. человек

07.10 / Путин обсудил с Нетаньяху региональную безопасность

15.09 / В Германии назвали последствия отказа от «Северного потока – 2»

29.09 / Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

18.09 / В ВОЗ обеспокоены ростом случаев COVID-19 в Европе

03.09 / На продажу выставлен суперкар Bugatti Veyron от Mansory

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска