В Японии зафиксировали рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

12.12.2020, 18:30, Новости дня

За последние сутки в Японии зафиксировали 3041 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 12 сообщило NHK World-Japan.

В Японии впервые с начала пандемии суточный показатель новых случаев COVID-19 в стране превысил 3 тыс., отмечает издание.

В Токио за сутки подтвердили заболевание у 621 человека, с начала пандемии в столице выявили 46 745 тыс. инфицированных, говорится в сообщении.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 12 декабря в мире зафиксировано более 71,2 млн случаев инфицирования, почти 1,5 млн скончались. В Японии с начала вспышки инфицированы более 178,2 тыс. человек, 147,3 тыс. – выздоровели, 2462 – умерли.