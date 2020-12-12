 

Прививающимся от COVID-19 рекомендуется три месяца не смотреть видео ФБК

12.12.2020, 18:03, Разное

Сделавшим прививку от коронавируса, рекомендуется, как минимум, на 90 дней воздержатъся от просмотров YouTube-канала ФБК и Команды Навального.

Об этом в эфире радиостанции «Russia Tomorrow» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

– Я вообще не советую смотреть оппозиционные YouTube-каналы: ни до, ни после прививки. Там только и делают, что показывают нелепые фейки. Они вызывают отрицательные эмоции, а это напряжение для организма. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция, смотрите что-нибудь повеселее: «Международную пилораму» или «Кривое зеркало» или вот 17 декабря будет интересная юмористическая передача, — пояснила Голикова.

По данным института им. Гамалеи, самый устойчивый иммунный ответ после прививки вакциной «Спутник V» был зафиксирован у избирателей «Единой России», что доказывает её высокую эффективность. У сторонников Навального получился абсолютно противоположный результат: эффективность вакцины оказалась даже хуже, чем у тестовой группы с плацебо.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / S3XY: Илон Маск выпустил красные шорты под брендом Tesla, чтобы поиздеваться над инвесторами

22.07 / Скандалы: Кто продал Байкал

28.07 / Гендиректор Black Star: Я сказал Тимати, что нужно двигаться дальше

23.07 / Обнаружена необычная утечка метана со дна Антарктики

04.10 / История другого города

22.07 / Юлия Высоцкая до этого времени чувствует тревогу из-за пандемии коронавируса

28.10 / 26-летняя модель пожаловалась, что ее грудь девятого размера распугала мужчин

28.07 / Мнение: Пассивные вкладчики

22.09 / Ученые: Качество женского оргазма можно повысить с помощью лазерной процедуры

26.11 / «Не могу дышать»: Пожилая жена пожаловалась на издевательства Гогена Солнцева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска