Прививающимся от COVID-19 рекомендуется три месяца не смотреть видео ФБК

12.12.2020, 18:03, Разное

Сделавшим прививку от коронавируса, рекомендуется, как минимум, на 90 дней воздержатъся от просмотров YouTube-канала ФБК и Команды Навального.

Об этом в эфире радиостанции «Russia Tomorrow» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

– Я вообще не советую смотреть оппозиционные YouTube-каналы: ни до, ни после прививки. Там только и делают, что показывают нелепые фейки. Они вызывают отрицательные эмоции, а это напряжение для организма. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция, смотрите что-нибудь повеселее: «Международную пилораму» или «Кривое зеркало» или вот 17 декабря будет интересная юмористическая передача, — пояснила Голикова.

По данным института им. Гамалеи, самый устойчивый иммунный ответ после прививки вакциной «Спутник V» был зафиксирован у избирателей «Единой России», что доказывает её высокую эффективность. У сторонников Навального получился абсолютно противоположный результат: эффективность вакцины оказалась даже хуже, чем у тестовой группы с плацебо.