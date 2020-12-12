Мнение: 282

12.12.2020, 18:02, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

26 ноября 2010 года (пятница)

Ровно год назад меня лишили свободы по воле людей, прекрасно понимающих, что никакой я не преступник, по воле людей, панически боящихся десакрализации и демифилогизации своей власти. Они и сегодня живут в несвободе своих страхов и фобий. Иначе не шли бы на новые и новые нарушения закона. Например, фактически запретив НТВ съемки в «десятке».

***

У Солженицына в «Шарашке» на робе был номер «Ш-282». Символично! Статья 282 УК РФ – своеобразный мостик в прошлое, связывающий сегодняшний день с гулаговским безвременьем. Тогда людей тоже сажали ни за что ни про что.

***

ЧП в овощехранилище! При погрузке продуктов со склада в машину (для перевозки на зону, где сидят арестанты в колонии общего режима), один из грузчиков – арестант-поселенец – спер ящик мороженой рыбы. Вразумительного ответа на вопрос, зачем ему мороженая рыба, готовить ее все равно негде, арестант так и не дал. Мол, сам не знает, как это у него получилось, что это на него нашло. Прямо как у Шуры Балаганова в «Золотом Теленке».

Вечером воришку «песочили» и другие зэки:

– Ты понимаешь, что украл рыбу у арестантов, которые чалятся на зоне? У братвы же хотел спереть? Ты же крыса! Натуральная крыса!

Арестант молчал. Даже не виновато, а как-то безучастно. Словно и рыбу украл не он, и обвинения в крысятничестве адресовано не ему.

27 ноября 2010 года (суббота)

Едва вошел в магазин, как к штабу подъехал начальник колонии. Остановился у крыльца. К Гарипову подошел дежурный, доложил обстановку. Потом подошел первый заместитель – Салихов.

Покупки были сделаны, оставаться и дальше в магазине, пережидая когда Гарипов войдет в штаб, было как-то недостойно, гаденько как-то. Вышел. Подошел к офицерам.

-Разрешите пройти? – говорю.

-А к психологам, не пойдете что ли? – спросил Гарипов, видимо, желая продемонстрировать свою осведомленность, что в последнее время я зачастил в службу психологической помощи ФБУ ИК-10.

-Если настаиваете…

-Женщины там у нас работают симпатичные, почему бы и не посещать их… – полковник был в хорошем настроении.

-Согласен с вами. Кроме как с психологами в колонии и поговорить не с кем. С интеллектом – напряженка.

***

Окончательно перебрался из гаража в барак. Гараж, который целых пять месяцев был уютным пристанищем, где можно было и чай попить, и суп сварить, и за жизнь поговорить, окончательно превратился в гараж. А после того как разобрали двигатель «ГАЗели» и промыли разобранное в бензине, в гараже и запах установился гаражный.

В столовой, конечно, комфортнее. Но, увы, неуютно как-то… Может потому, что раньше в столовую могли заходить только «красные»? А сейчас хоть эту «традицию» и удалось сломать, большинство арестантов по-прежнему предпочитают обходить столовую стороной.

28 ноября 2010 года (воскресенье)

День рождения сына. Уже второе, в день празднования которого я не могу быть рядом с ним.. Такая тоска подступила, что захотелось выйти на улицу и выть на луну.

Фотография отсюда