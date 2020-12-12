Мнение: 282
12.12.2020, 18:02, Разное
10 лет назад… Продолжение. Начало здесь
26 ноября 2010 года (пятница)
Ровно год назад меня лишили свободы по воле людей, прекрасно понимающих, что никакой я не преступник, по воле людей, панически боящихся десакрализации и демифилогизации своей власти. Они и сегодня живут в несвободе своих страхов и фобий. Иначе не шли бы на новые и новые нарушения закона. Например, фактически запретив НТВ съемки в «десятке».
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У Солженицына в «Шарашке» на робе был номер «Ш-282». Символично! Статья 282 УК РФ – своеобразный мостик в прошлое, связывающий сегодняшний день с гулаговским безвременьем. Тогда людей тоже сажали ни за что ни про что.
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ЧП в овощехранилище! При погрузке продуктов со склада в машину (для перевозки на зону, где сидят арестанты в колонии общего режима), один из грузчиков – арестант-поселенец – спер ящик мороженой рыбы. Вразумительного ответа на вопрос, зачем ему мороженая рыба, готовить ее все равно негде, арестант так и не дал. Мол, сам не знает, как это у него получилось, что это на него нашло. Прямо как у Шуры Балаганова в «Золотом Теленке».
Вечером воришку «песочили» и другие зэки:
– Ты понимаешь, что украл рыбу у арестантов, которые чалятся на зоне? У братвы же хотел спереть? Ты же крыса! Натуральная крыса!
Арестант молчал. Даже не виновато, а как-то безучастно. Словно и рыбу украл не он, и обвинения в крысятничестве адресовано не ему.
27 ноября 2010 года (суббота)
Едва вошел в магазин, как к штабу подъехал начальник колонии. Остановился у крыльца. К Гарипову подошел дежурный, доложил обстановку. Потом подошел первый заместитель – Салихов.
Покупки были сделаны, оставаться и дальше в магазине, пережидая когда Гарипов войдет в штаб, было как-то недостойно, гаденько как-то. Вышел. Подошел к офицерам.
-Разрешите пройти? – говорю.
-А к психологам, не пойдете что ли? – спросил Гарипов, видимо, желая продемонстрировать свою осведомленность, что в последнее время я зачастил в службу психологической помощи ФБУ ИК-10.
-Если настаиваете…
-Женщины там у нас работают симпатичные, почему бы и не посещать их… – полковник был в хорошем настроении.
-Согласен с вами. Кроме как с психологами в колонии и поговорить не с кем. С интеллектом – напряженка.
***
Окончательно перебрался из гаража в барак. Гараж, который целых пять месяцев был уютным пристанищем, где можно было и чай попить, и суп сварить, и за жизнь поговорить, окончательно превратился в гараж. А после того как разобрали двигатель «ГАЗели» и промыли разобранное в бензине, в гараже и запах установился гаражный.
В столовой, конечно, комфортнее. Но, увы, неуютно как-то… Может потому, что раньше в столовую могли заходить только «красные»? А сейчас хоть эту «традицию» и удалось сломать, большинство арестантов по-прежнему предпочитают обходить столовую стороной.
28 ноября 2010 года (воскресенье)
День рождения сына. Уже второе, в день празднования которого я не могу быть рядом с ним.. Такая тоска подступила, что захотелось выйти на улицу и выть на луну.
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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