Мнение: Межевание участков

12.12.2020, 18:00, Разное

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в пятницу одобрило вакцину, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование для экстренного использования. Трамп заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.

Все идет по плану ©. Пока ключевые игроки будущего рынка экстренных вакцин межуют участки, обеспечивая соответствующими разрешениями "свои" кормовые угодья. Затем они начнут вторгаться на территории конкурентов – и неизбежно возникающие конфликты либо будут улаживаться созданием балансов интересов, либо они будут разруливаться силовым путем. Компания "Пфайзер", которая только одно-единственное лекарство от холестерина сумела продать на 125 миллиардов долларов за 15 лет, вполне потянет и небольшую войну за рынок сбыта, причем рынок очень многообещающий.

Все спешат, дележка рынка происходит буквально на глазах. Опоздавший может потерять всё. Российский "Вектор5", названный "вакциной для бедных", позиционирует себя таким образом, чтобы быть привлекательным на рынках стран Третьего мира. Количественно этот рынок огромен, но с платежеспособностью у него не ахти. Но по всей видимости, именно туда будут направлены основные усилия российского руководства. Другой вопрос, что мощностей российского медбиопрома вряд ли хватит на самостоятельное производство сотен миллионов доз вакцины, а потому скорее всего, российские фармацевтические компании будут вынуждены арендовать мощности крупнейших западных производителей, которые таким образом косвенно будут контролировать и развивающиеся рынки. Это и есть формула баланса интересов. На западные платежеспособные рынки российскую вакцину либо не пустят, либо она будет занимать там крайне незначительное положение. И даже неважно, будет ли она качественной – здесь вопрос качества и безопасности вообще не стоит. Вопрос лишь в долях рынка и суммах, получаемых от доминирования на них.