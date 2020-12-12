 

Мнение: Реконструкция лиц античности

12.12.2020, 17:56, Разное

Реконструкция лиц известных деятелей античности с опорой на сохранившиеся скульптуры, бюсты и иные изображения полководцев, правителей, философов и т.д.


Император Каракалла.


Император Марк Аврелий.


Император Септимий Север


Гней Помпей Великий.


Гай Юлий Цезарь


Перикл.


Фукидид.


Марк Туллий Цицерон


Император Адриан.


Император Гелиогабал.


Ганнибал Барка.


Александр Македонский.


Клеопатра.


Философ Хрисипп из Сол.


Сократ


Пифагор


Парменид Элейский


Геродот


Фалес Милетский


Гомер


Зенон из Кития.


Аристотель.


Платон


Антисфен


Авиценна.в нагрузку из средних веков.

Алессандро Томази

https://twitter.com/ATomasi__ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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