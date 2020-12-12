 

“Унитаз – его венец”: едкое замечание Гафта о Ярмольнике

12.12.2020, 17:52, Разное

Народный артист был эмоциональным и проницательным автором. Ему принадлежит множество едких эпиграмм, посвященных деятелям культуры. Коллеги и друзья Валентина Гафта вспоминают, что стать героем его произведения было не только не обидно, но даже в каком-то смысле престижно.

Мишенью насмешек народного артиста однажды стал Леонид Ярмольник. 66-летний актер известен как мастер пантомимы, на творческих вечерах он часто изображал предметы быта, например, чайник и унитаз. О таком умении Валентин Гафт высказался в язвительных строках:

“Чего не сделаешь за стольник,
Чтоб овладеть теплом сердец?
Был даже чайником Ярмольник,
Но унитаз – его венец…”

Нелестную эпиграмму он посвятил и художнику-модельеру Вячеславу Зайцеву. Актер назвал его “рабом и господином моды”, которого все страны пытаются разорвать на части: “Дел тряпочных великий мастер, / И женщин розовое счастье, / И голубая страсть мужчин”.

Напомним, о смерти Валентина Гафта стало известно 12 декабря. Как рассказала его жена Ольга Остроумова, причиной стали последствия инсульта. Прощание состоится 15 декабря в театре “Современник”. Похоронят народного артиста на Троекуровском кладбище.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Пшик и пустота

12.08 / Учёные рассказали, какой продукт может приводить к слабоумию

11.12 / Россияне начали больше тратить на свое здоровье в 2020 году

27.11 / Не дай Бог так оголодать…

10.10 / Эксперт назвал условия для укрепления российского рубля в 2021 году

14.07 / Из-за плохих продаж iPhone Apple заплатила Samsung почти 1 миллиард долларов США

14.10 / Мнение: «Кризис» Франции с исламом- наследие 200 лет колониальных зверств

29.06 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 113 инфицированных

22.09 / Сергей Безруков, Анна Ковальчук, Дмитрий Харатьян и другие поддержали добрую акцию детского хосписа “Подари время”

07.08 / Дворцовый переворот для Лукашенко: названы причины возможной революции в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска