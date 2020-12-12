“Унитаз – его венец”: едкое замечание Гафта о Ярмольнике

12.12.2020, 17:52, Разное

Народный артист был эмоциональным и проницательным автором. Ему принадлежит множество едких эпиграмм, посвященных деятелям культуры. Коллеги и друзья Валентина Гафта вспоминают, что стать героем его произведения было не только не обидно, но даже в каком-то смысле престижно.

Мишенью насмешек народного артиста однажды стал Леонид Ярмольник. 66-летний актер известен как мастер пантомимы, на творческих вечерах он часто изображал предметы быта, например, чайник и унитаз. О таком умении Валентин Гафт высказался в язвительных строках:

“Чего не сделаешь за стольник,

Чтоб овладеть теплом сердец?

Был даже чайником Ярмольник,

Но унитаз – его венец…”

Нелестную эпиграмму он посвятил и художнику-модельеру Вячеславу Зайцеву. Актер назвал его “рабом и господином моды”, которого все страны пытаются разорвать на части: “Дел тряпочных великий мастер, / И женщин розовое счастье, / И голубая страсть мужчин”.

Напомним, о смерти Валентина Гафта стало известно 12 декабря. Как рассказала его жена Ольга Остроумова, причиной стали последствия инсульта. Прощание состоится 15 декабря в театре “Современник”. Похоронят народного артиста на Троекуровском кладбище.