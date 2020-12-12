 

Всероссийский правовой диктант прошел в онлайн-режиме в Москве

12.12.2020, 17:44, Новости дня

В президентской библиотеке имени Ельцина состоялся правовой диктант. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции.

Основными темами всероссийского правового диктанта, который прошел в президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина, в этом году стали Конституция с внесенными поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала, информирует «Ruposters» .

Текст правового диктанта, организованного Ассоциацией юристов РФ и общественной организацией «Деловая Россия», читали полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Конституционный диктант стартовал в онлайн-режиме 3 декабря, а в День Конституции, 12 декабря будут подведены его итоги. Поучаствовать в мероприятии мог каждый желающий на сайте юрдиктант.рф.

В этом году участникам диктанта нужно было ответить на 40 вопросов за 60 минут. Главная тема – поправки в Конституцию России, а также меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии. Также основная тематика касалась вопросов трудового, гражданского и семейного права. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в правовой диктант добавлены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

Численность участников и география проекта ежегодно расширяются. Например, в первом диктанте, проходившем в 2017 году, участвовали более 55 тыс. человек, то уже в 2019 диктант писали 223 тысячи, включая 3 533 гражданина из 24 стран.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Палата представителей одобрила новые меры против принудительного труда в Китае

07.07 / ЦИК не исключил проведение многодневного голосования на выборах осенью

20.07 / France 24 – солидный штраф и даже тюрьма грозит нарушителям масочного режима во Франции

11.10 / “Таких жестких столкновений не было два месяца”. Силовики применяют водометы к протестующим в Минске, начались задержания

25.06 / В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

26.11 / У мошенников появилась новая схема обмана

06.11 / Джонни Деппа лишили роли в третьей части фильма «Фантастические твари»

31.07 / Al Jazeera о повышении уровня смертности в США – за последние сутки от коронавируса умирал один человек в минуту

10.09 / Учеными был обнаружен нетипичный симптом диабета

08.08 / Гражданство за деньги — CNN рассказал, как сверхбогатые спасаются от пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска