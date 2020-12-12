 

Китай решил закрыть из-за пандемии город Дуннин на границе с Россией

12.12.2020, 17:44, Новости дня

Власти Китая объявили о закрытии города Дуннин на границе с Россией в связи с внезапно возросшим риском вспышки коронавируса.

Китайские власти заявили о полном прекращении транспортного сообщения с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Росссией. Временно приостановлена работа общественного транспорта, владельцам автомобилей запрещено пользоваться личными машинами до особого распоряжения правительства. Такие меры были приняты в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа, цитирует ТАСС сообщение руководящей рабочей группы по противодействию эпидемиологической угрозе.

Также сообщается, что администрация города обязала персонал всех магазинов, универмагов и прочих торговых точек в пятидневный срок предоставить результаты тестов на коронавирус.

Перемещение транспорта разрешено при наличии специального пропуска, который выдается медикам, военнослужащим и служащим, ответственным за борьбу с пандемией, если имеется специальный пропуск. Исключение также составляют фургоны, перевозящие продукты и прочие товары, в случае если их водители прошли проверку и получили особое разрешение компетентных госорганов.

В Дуннине постоянно проживают более 210 тыс. человек, он расположен в 60 км от Владивостока. На территории данного региона уже несколько месяцев не фиксировалось ни одного человека, заразившегося от местных источников.

Между тем, в РФ за сутки выявили 28137 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Лидеры по числу инфицированных остаются Москва, где 6642 случая, Санкт-Петербург – 3376 заболевших и Московская область – 1393 случая. За сутки зафиксировано 560 летальных исходов, а с начала пандемии в стране скончались 46453 человека. Всего в РФ выявлено 2 млн 625 тыс. 848 инфицированных корнавирусом в 85 регионах.



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