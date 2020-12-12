 

Алиев заявил, что российско-турецкий мониторинговый центр создадут в Агдамском районе

12.12.2020, 17:44, Новости дня

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.

«Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность», – приводит слова президента Азербайджана Ильхама Алиева его пресс-служба, передает РИА «Новости».

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.



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