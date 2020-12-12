Гюмри — город бездомных

12.12.2020, 17:40, Разное

И через 32 года после землетрясения люди здесь живут во времянках. Теперь так будут жить и те, кто потерял дом в Карабахе.

Гюмри, бывший Александрополь, был когда-то третьим по величине культурным и торговым центром на Южном Кавказе — после Тифлиса и Баку. В советское время его переименовали в Ленинакан. Он стал вторым по значению городом Армянской ССР. В 1988 году население Ленинакана составляло 290 тысяч человек, работали три десятка заводов и фабрик — в частности, крупнейший в стране мясоперерабатывающий завод, второй после ивановского текстильный комбинат. Местных кадров не хватало, и в Ленинакан направляли молодых специалистов и рабочих со всего Союза. Поэтому здесь строили много жилья, причем строили на скорую руку. В 1988 году, 7 декабря в 11.41 по местному времени, все это за несколько минут перестало существовать.

Последствия землетрясения в Спитаке, 1988 год. Фото: Сергей Кузнецов, специально для «Новой»

Землетрясение магнитудой 10 из 12 возможных уничтожило 21 город и 300 поселков в Армении. Полностью сровнялся с землей Спитак, но это был небольшой город. А в Ленинакане в пыль превращались блочные жилые многоэтажки, построенные наспех. В книге «Классный журнал, 4 «Д» класс», где выросшие дети вспоминают, что пережили в декабре 1988-го, девочка так и говорит: «Я вышла за ворота школы и пошла по улице. По левую руку были пятиэтажки. Я смотрела перед собой, и на моих глазах пятиэтажка, что стояла напротив, начала медленно опускаться в облако пыли». Ее одноклассник вспоминает, как побежал к фабрике, где работала мама: «От производственного цеха ничего не осталось. Руины и две стены. Где моя мама? Где она? Под каким камнем? Я скулил и думал по-взрослому, что теперь забота о двух сестрах лежит на мне. В тот момент я еще не знал, что старшая сестра Искуи навсегда останется в школе».

Погибли 25 тысяч человек, больше ста тысяч получили увечья, 19 тысяч остались инвалидами. Две сотни предприятий и 600 километров автодорог превратились в прах. И 514 тысяч человек стали бездомными. Большая их часть — в Ленинакане, потому что именно там стояли злополучные, состряпанные наскоро многоэтажки.

Ваган Тумасян. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Потом, как те дома, развалился Советский Союз. Ленинакан переименовали в Гюмри. Прошло 32 года. Сегодня только один, по сути, человек бьется, чтобы бездомные получали дом. Вагану Тумасяну 55 лет, из них 30 он занимается только этим. Он создал свой «Ширак-центр» (Ширак — область Армении, где Гюмри — административная «столица») и ищет спонсоров по всему миру.

— Из всех, кто остался без дома, процентов десять сумели решить проблему самостоятельно или с помощью родных за границей, — рассказывает Ваган. — Остальные стали бездомными и могли рассчитывать только на государство. За первые три года в Гюмри построили так называемый 58-й квартал, его так назвали, потому что предполагалось, что там будет 58 гектаров жилья. Его строили рабочие со всего Союза. Построили десять тысяч квартир. Потом Союз развалился, рабочие вернулись в свои республики, ставшие самостоятельными государствами. Большая часть домов осталась недостроенной.

В 1990-х бездомным в зоне бедствия начали давать сертификаты, чтобы люди купили жилье там, где захотят. Еще один квартал в Гюмри, на 5 тысяч семей, 10 лет назад построило государство. Есть кварталы, возведенные по американским и европейским программам помощи Армении. В первую очередь жилье давали семьям с маленькими детьми. Дети подрастали — шансов у семей становилось меньше, а у стариков их не было вовсе.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

В год Ваган Тумасян обычно находит спонсоров, чтобы купить 20–25 квартир или домов. Но 2020-й оказался очень тяжелым: на днях они покупают жилье всего лишь для четвертой семьи.

Сегодня, спустя 32 года, пять тысяч семей, по словам Вагана, по-прежнему остаются бездомными. Это те, у кого дома нет совсем. То есть места, где они живут, домами назвать невозможно. В Гюмри это называют словом «домики».

Самая красивая улица

В этот район Гюмри мы едем в боевом красном пикапе. Даже по трассе, которая соединяет два крупнейших города Армении, Ереван и Гюмри, и то с трудом ковыляешь, ее только-только начали ремонтировать, а уж на окраине Гюмри и вовсе не продраться. На переднем пассажирском сиденье Ваган дает указания, куда теперь свернуть. За рулем его сын Аршак.

— Это улица Савоян, — объясняет Ваган, повернувшись ко мне. — Когда-то здесь вузы были, медцентры. Она была очень красивая. До землетрясения.

Посреди заросшего бурьяном поля зловеще торчит циклопических размеров металлоконструкция. В 1982 году эту штуку торжественно запускали как шедевр советского модернизма и гордость Армении — знаменитый фонтан. Но об этом «помнят» только старые путеводители для туристов. Целый спальный район превратился в пыль, фонтан уцелел, но воды в нем с тех пор нет. Он стоит, похожий на брошенный и заржавевший корабль пришельцев.

Домик Акоп и Ханум. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Редкие деревья вокруг фонтана тянут вверх обрубки веток. Остальные вырублены совсем. Потому что людям, живущим здесь, нужно много дров, больше им греться нечем. Это один из районов, где бездомные собрали себе те самые «домики». Сколотили из фанеры, обив листами железа. Обустроились в старых вагончиках-бытовках. Срубили из дерева. Или, разбогатев, сделали кирпичные пристройки. Кому как повезло.

Акоп и его жена Ханум справили новоселье 28 лет назад.

— До этого мы в другом домике жили, подальше, но там все сгнило, — говорит Акоп. — И мы этот купили. Там семья жила, им квартиру дали, они хотели домик разобрать, но мы выкупили.

Купили они дом, можно сказать, богатый: у него есть настоящее застекленное окно, Ханум повесила кружевные занавески. Акоп не говорит, дорого ли взяли бывшие соседи, но такой домик, по словам Вагана, можно прикупить долларов за двести.

Ханум. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Сегодня суббота, поэтому супруги дома. Акоп рубит хворост, во дворе навалена куча веток, а рядом — две коробки с аккуратно уложенными хворостинами. Ханум пошла за водой с двумя ведерками. Электричество они себе провели, даже телевизионную антенну поставили, а колонка, где воду брать, далеко.

На соседнем домике краской размашисто написан номер — 226. У него хорошие стены — листы железа, коричневый профнастил, кирпичная кладка. Внутри на полу стоят ведра и тазики, чтобы в дождь собирать воду с потолка. Три брата, которые здесь живут, Гамлет, Айк и Сето, другого жилья не помнят. Их мама погибла во время землетрясения, остались отец и бабушка Ануш. Сейчас Айк и Сето на работе.

Бабушка что-то быстро-быстро говорит мне по-армянски, смотрит, не мигая, тревожными глазами и теребит в руке синий в клетку платок.

Ануш. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

— Она говорит, что ей 87 лет, а она хорошо кормит мужчин, и стирает, и моет, и печь топит, — переводит Ваган. — Их семье жилье не положено, отец и мать работали на заводе и снимали жилье, когда случилось землетрясение. Я сколько раз приводил к ним спонсоров — ничего не получается, потому что маленьких детей нет.

Единственная комната — буквой Г. В одной части — четыре кровати, аккуратно застеленные байковыми одеялами. В другой — печка-буржуйка, труба от нее уходит в дыру, проделанную в форточке. Рядом, на пятой кровати лежит иссушенный болезнью человек. Это отец братьев — Ашот. Ему 63 года, но выглядит он старше бабушки Ануш. Он поднимает руку, будто хочет что-то сказать, но тут же бессильно ее роняет. У кровати стоят шлепанцы, но Ашот почти не встает.

— Ноги отказали, — объясняет Гамлет. — Врач приходил — и ничего. В больницу его не берут.

Ашот в домике Ануш. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Следующий домик — № 224. Аккуратно обшит вагонкой, а кое-где и обложен кирпичом. По крыше брошен электрокабель. Во дворе скамейка, какие в парках стоят, мангал и перекладина для детских качелей. Под навесом припаркован золотистый «Опель». Внутри вообще забываешь, что это домик, а не дом: евроремонт, современная кухня, новая мебель. На стене висит градусник и показывает: в комнате +12. Здесь живет и работает известный армянский художник Самвел Галстян.

— Самый талантливый в Армении, — тихо, но очень уверенно говорит мне Ваган.

В этом же доме у Самвела и мастерская. Там развешаны, составлены и сложены картины, которые пока еще не раскупили. На одной из них старый Гюмри, окна светятся — как луна у Куинджи.

Мастерская художника. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

— Вы не первый человек, который сравнил меня с Куинджи, — скромно улыбается Самвел.

Он был директором художественной школы в Гюмри, а до этого сам ее окончил.

— Это была первая художественная школа в Советском Союзе, — уверяет меня Самвел. — Она открылась в 1921 году, а в Ленинграде — только в 1935-м.

Землетрясение уничтожило школу. Сейчас Самвел дает уроки рисования в детской библиотеке и у себя в мастерской. И продает свои работы. Ваган время от времени приводит к нему иностранцев, те покупают акварели Самвела.

Художник Самвел Галстян с женой. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Отсюда мы едем в другой городок бездомных.

— Здесь обычно российские танки ходят, — успокаивает меня Ваган на очередном ухабе, который все-таки преодолевает его пикап.

«Снаряды взорвались у них в руках»

Дорога, по которой мы едем, ведет от российской военной базы в Гюмри к полигонам. Поэтому по ней и ходят танки. В РФ не все знают, что Гюмри — это тот самый Ленинакан, где было страшное землетрясение, зато многие знают о нашей военной базе в Армении. Она страшно прославилась в 2015 году, когда солдат Пермяков в Гюмри расстрелял семью из семи человек.

Местные к российским военным относятся сложно. Одни, как Ваган, считают их защитниками армян.

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