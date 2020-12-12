Кота Хирано объявил о начале работы над аниме по мотивам событий в Белоруссии

12.12.2020, 17:37, Разное

Автор манги и аниме Hellsing Кота Хирано возглавит процесс создания аниме, посвящённого протестам в Белоруссии. Об этом он заявил во время интервью журналистам японских изданий.

Завершить работу над проектом предполагается в январе 2021 года. Планируется выпустить полнометражный анимационный фильм в жанре криптоистории и фэнтези, повествующий о секретном подразделении КГБ Белоруссии, противостоящем тайному обществу, созданному потомками белорусских коллаборационистов.

«Мы не собираемся ударяться в пропаганду, представляя кого-то «хорошим», а кого-то «плохим». Обе стороны будут представлены в одинаково мрачном свете, дабы не нарушать традицию, сложившуюся в творчестве Коты Хирано, которого я, безусловно, уважаю», — высказался о сюжете будущего проекта один из его сценаристов Михаил Шприц, ранее работавший над русско-японским аниме «Первый отряд».