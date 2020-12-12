 

Ночью отключился первый энергоблок Ровенской АЭС. В “Энергоатоме” заверили, что уровень радиации в пределах нормы

12.12.2020, 17:36, Новости дня

В ночь на 12 декабря энергоблок №1 Ровенской атомной электростанции был отключен от сети из-за срабатывания автоматической защиты. Как сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом”, защита сработала из-за отключения турбин первого блока.

“Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм. Причина отключения энергоблока №1 выясняется”, – сказано в сообщении.

После отключения первого энергоблока на Ровенской АЭС в работе остался энергоблок №2 с суммарной нагрузкой 430 МВт. На третьем и четвертом энергоблоках продолжаются плановые ремонты.

В Украине – четыре действующие атомные электростанции (Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая) с 15 энергоблоками типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). По данным НАЭК “Энергоатом”, атомные станции производят больше половины электроэнергии в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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