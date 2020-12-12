 

Россия расширила санкционный перечень физических лиц из Украины. МИД Украины выразил протест

12.12.2020, 17:36, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении санкционного списка против украинских физических лиц. Соответствующий документ опубликован 11 декабря на портале правовой информации РФ.

В общий расширенный список вошли 849 физических лиц, сообщается в документе.

Министерство иностранных дел Украины 12 декабря выразило протест против расширения списка украинских физических лиц, в отношении которых правительство РФ ввело так называемые “специальные экономические меры”, сообщила пресс-служба МИД Украины.

“МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением агрессии Российской Федерации против Украины во всех ее формах и проявлениях”, – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что украинская сторона оставляет за собой право принять меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

“Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, – добавили в МИД Украины.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи “с недружественными действиями Украины”. Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

В ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Тогда в списке было 68 компаний и 322 физических лица. После чего список несколько раз расширяли.

Санкции предусматривают “блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России”. Также отмечается, что правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае снятия Украиной санкций, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Украина ввела санкции против физических и юридических лиц РФ в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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