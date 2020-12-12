Мнение: Письмо: “Девки вешаются”

12.12.2020, 17:16, Разное

Кроме всего иного вреда корона и ЗВ постоянно создают иллюзии опор, которые у вас якобы есть, а на самом деле их нет.

Это все равно, как если бы вы думали, что у вас своя квартира, автомобиль, страховка, а потом пришли счета за аренду и оплату этого всего.

Корона и ЗВ – точно такие же мошенники, как Лиса и Кот в сказке о Буратино.

iron_pin

Здравствуйте, Эволюция!

Большое спасибо за Ваш блог. Возможно, мое письмо подойдет для разбора.

В самом начале первого локдауна на сайте знакомств написал мужчина. В тот момент меня повысили, работала по 14 часов, обратила внимание на его сообщение только через 3 месяца, уже после снятия карантина. Он мне показался каким-то совершенно прекрасным, и я ему написала. Он посмеялся, что надеется на следующий ответ в более короткий срок, начали переписываться, через неделю встретились.

Первое свидание продлилось больше суток. Я не очень умею управляться с сексом на одну ночь, на тот момент вроде как регулярно виделась и спала с молодым человеком, у которого были серьезные намерения, знакомство с родителями, все дела. Но в М. я влюбилась с первого взгляда – и мозги отключились напрочь. Он любитель красивых слов и умеет пускать пыль в глаза, я ему, как мне казалось, подыгрывала, было весело. И немного стыдно, но воспоминание того стоило.

(У нее не было молодого человека с серьезными намерениями, у нее была дыра в личной жизни, и она об этом потом расскажет. Но в тот момент и даже сейчас в воспоминаниях она рисовала себя очень независимой, с кучей опор и альтернатив. И поэтому не заметила, как вцепилась и сейчас не хочет замечать, думает, что собиралась как-то “управиться с сексом на одну ночь”)

Написал сразу после, на следующий день позвал встречаться с ним и с его друзьями, я обалдела от счастья. Второе свидание опять растянулось на сутки. С тех пор мы с ним начали регулярно видеться два-три раза в неделю. Я все думала, что сейчас оно закончится, началось-то с секса, поэтому к каждому свиданию готовилась, как к последнему. Обычно он платил за рестораны, я за все остальное. Билеты на выставку его любимого художника, в театр – после карантина надо изворачиваться, чтобы доставать билеты, водила его в русский и грузинский рестораны, покупала стейки – он отлично готовит, поэтому я тоже пыталась подбирать рецепты и вот это все, приволокла ему из отпуска дорогой портвейн, короче старалась, но это было огромным удовольствием.

(В своей короне равенства она сразу же стала лошадью в короне, ее вложений было больше, чем его, хотя она пытается сделать вид, что поровну. И еще она пытается сделать вид, что знакомство с друзьями – это серьезно, хотя он тусовщик и всех знакомых знакомит между собой. То есть она и тогда и сейчас опиралась на все, что собирала в шкатулку, а лежат там до сих пор одни иллюзии)

Он все время говорил, как давно у него такого не было, как ему хорошо, инициировал встречи. Типа он – давай увидимся, я предлагала повестку, все время говорил, как ему легко, интересно итэдэ. Я делила на два из-за культурных особенностей, но плыла, конечно. Хотя кроме слов дел особых с его стороны не было.

(Почему она собирала шкатулку и сейчас ни за что не хочет от нее избавиться? Без короны не желает жить. Лучше будет жить во вранье, видеть реальность искаженной, чем останется без своей короны и будет такой, как она есть)

Он очень общительный, у него много всяких приятелей, он регулярно тусит – и пьет много; мои развлечения камерней, я своё оттусила 10 лет назад, но мне с собой и с близкими друзьями не было скучно.

(Даже здесь у нее корона и колпачок на нем. Он малыш, поэтому свое не оттусил, а она оттусила, опытная. Якобы туси она до сих пор, она могла бы быть как он, такой же востребованной у противоположного пола, такой же популярной, и за нее готовы были бы платить как за него, как она лично за него готова. Не видит в упор разницы ОЗ и разницы СЗ, поэтому строит с ним планы и растит его фигуру больше)

Мы ровесники, нам по 35. Моя ОЗ во всем, кроме любви и имиджа, наверное, выше. Я много усилий вкладывала в карьеру, но в прошлом году мне тупо повезло, как бывает раз в жизни. Зарабатываю больше него на треть, меня ценят на работе – у него после переезда карьера буксует, у меня намного лучше образование, я много переезжала по работе, это моя седьмая страна сейчас, выгляжу моложе – он из-за ранней седины в бороду и бритой головы старше. Но мне 35 и я все подготовила, чтобы рожать от друга-гея в 38, а он мужчина в полный рост, и девки на него вешаются.

(Вот где выяснилось вдруг, что у нее дыра в личной жизни, и кроме друга-гея рожать совсем не от кого. Но все равно она пытается слушать свою корону, что выглядит она лучше и моложе, ОЗ у нее выше, а вешаются на него из-за пола исключительно, хотя на нее не то что не вешается никто, а пустота вокруг, из-за ЗВ и короны. А он на нее смотрит объективно и видит ее ОЗ очень хорошо)

Сидим в баре, пьём у стойки, он меня нацеловывает. Барышня у той же стойки начинает с ним флиртовать при мне. Я в легком недоумении, он стратегически отступает в туалет, чтобы прервать беседу. На след день зашёл об этом разговор:

«Я удивился, что ты так спокойно среагировала»

«Мне было интересно посмотреть на твою реакцию. Что бы сделала женщина из твоей страны?»

«Она бы взяла меня за руку, сказала, м., мы уходим, и потом бы не давала мне секса всю ночь».

(Проанализируйте эту сцену. Как ее корона меняет изображение, вместо чистого прозрачного стекла, как вы должны видеть реальность, показывает все через призму кривую? Не целует он ее, а нацеловывает. Почему? Не они целуются, а он ее. Барышня флиртует с ним, а не он с ней вступает тоже в флирт и продолжается это какое-то время. Он идет в туалет, видя недовольство автора, а просто так оборвать беседу с девушкой не может. А на следующий день пытается осторожно разведать, не обиделась ли автор. И что там за результат разведки, поняли?)

В общем я думала, что это все круто, но как-то несерьезно. Что вот еще немного и опять вернусь к поискам мужа, а напоследок можно походить в мареве. Призналась ему в любви через пару месяцев – вылетело, он как-то с энтузиазмом отреагировал, ответил, начал вести разговоры про будущее, а что будет, если ты рванешь в карьере, а я нет, а где мы будем жить, имена детей итэдэ.

(И здесь вместо его арии жука в ответ на щипцы ей мерещатся разговоры о будущем, которые он завел. Вот это все ложные ориентиры, из-за которых вы выращиваете дисбаланс, думая, что начеку и сознательно решили “походить в мареве”. Не нужны “звоночки” тем, кто смотрит без короны, а в короне любые “звоночки” бесполезны)

Неделю спустя я наткнулась на фальшивые ресницы в его кровати. Сразу встала, собрала шмотье, чтобы уходить – ну думаю, вот закончился курортный роман. Он клялся божился, что никого нет, девушка друга нарезалась и они ее уложили в кровать отсыпаться, ну хочешь я попрошу друга подтвердить. Я отказалась, типа ну надо ж доверять (я никогда не сталкивалась с бабниками и враньем до этого). Через пару недель был какой-то волос на его одеяле. Я ему опять – ну давай разойдёмся, ну не хочу я чтоб ты себе в чём-то отказывал, а мне это не надо. Он снова – это от вечеринки осталось. И вообще мы ж с тобой не обсуждали эксклюзивные отношения. Я – ну а чего тут обсуждать, мне неэксклюзивного не надо, а тебе наоборот. Он торжественно поклялся, что перестанет вести себя, как холостяк, типа через три года одиночества сложно же перестроиться, кроме меня никого нет, убьёт конкурента, если он у него появится, люблю-куплю. Я опять схавала.

(Она рисует себя такой независимой, на самом деле истерила от ревности и ему приходилось успокаивать ее. Не видит своих щипцов, не видит, что выглядела несчастной, обиженной и жалкой и ему приходилось утешать)

Потом он как-то резко стал сближаться. Познакомил с другом детства из его страны, начал постоянно звонить и признаваться в любви, строить планы.

Мы оба понаехали в Европу, снимаем дорогое жилье в центре. Я планировала переезжать на выселки, поскольку возвращения в офис не будет долго, рассказала ему, что начала квартиру искать. Он проникся идеей – я тоже хочу перестать выкидывать деньги на ветер (он прям хорошо так умеет деньги считать), и предложил съехаться. Я сначала отнекивалась, а потом он надавил, типа так и скажи, что не хочешь и не любишь, если у тебя другой мужик, я вас обоих убью. Я, как овца, радостно согласилась, предупредила лендлорда, что съезжаю. При этом, мы все ещё не пара, эксклюзивная койка, ага.

(Он предложил ей переехать жить к нему и платить за аренду половину. Хотя по сути у нее там только койка, а все остальное его друзья и его порядки)

Через неделю после этого он перед свиданием у меня срочно написал, что едет помогать подруге, задержится на два часа, там какая-то драматическая история. История оказалась полной фигней по его словам. Пока он приехал, я себя накрутила и вывалила на него – что если бы твои подруги знали, что у тебя есть герлфренд, они бы тебе в субботу вечером не звонили. Но поскольку я тебе не гёрлфренд, а эксклюзивный товарищ по койке, то чему удивляться. Слово за слово, я расплакалась, он собрался уходить, типа давай поговорим, когда ты успокоишься и на трезвую голову.

(Она опять вынесла ему мозг, а так как она уже собиралась переезжать, он вдруг испугался, что вместо выгоды по аренде получит истеричку на голову)

И начался откровенный слив. Я ему вдогонку писала, просила вернуться, он – давай остынем. Через два дня опять сама ему написала, спросила, хочет ли говорить. Он сразу ответил, что да, нам надо разобраться, как мы оба можем быть счастливы. Я думала, что он меня бросит, поэтому когда предложил не торопить события, съехаться, пожить вместе, посмотреть, как пройдёт длительное расставание (мы оба на НГ едем навестить семьи на 3 недели), а потом решить – душка уйти не хватило, уцепилась, как за великое счастье.

(Он предложил разобраться, пока они будут вдалеке друг от друга, заплатить за аренду, а там видно будет)

Все а-ля снова стало ок, но изменилось мое состояние. Такое чувство, что я попала в какое-то болото, где любое телодвижение только сильнее погружает в трясину – что я ему в тягость. Начались проблемы с тем, чтобы сосредоточиться на чём-то, кроме него. У него была паническая атака, он закинулся диазепамом и проехали, но я думаю, может, это он съезжаться не хотел, и началась психосоматика.

(Вряд ли он так сильно переживал из-за нее, скорее всего от алкогольного отходняка лечился так, а ей сказал про диазепам, чтобы она поменьше ему мозг выносила, имела совесть)

Свой день рождения он провёл со мной вдвоём, я расстаралась с подарками и ужином, но все было не в кассу, в итоге мы убили бутылку спирита на двоих, и я не спала полночи от того, что что-то происходит, а я не понимаю, что. Через два дня и за день до моего переезда к нему, была большая вечеринка с друзьями по случаю его Д/р, где я была типа его девушка, он перезнакомил с друзьями. Все заверили его в том, как я понравилась и что надо делать общие вещи. В благодарственных смс писали, как они хэппи познакомиться.

(У нее такой жалкий вид, что друзья его тоже ее утешают)

Под конец вечера я нашла упаковку от кондома (не нашу). Закрыла дверь в спальню и не могла перестать рыдать. После этого у меня впервые в жизни случился блэкаут, я вообще не помню, что было – проснулась в его кровати голышом. Подружка говорит, что мы долго не выходили из спальни, наверное, он мне лапши навешал опять, а я опять схавала.

(Подружайка тут как тут, убеждает ее вместе с короной, что он очень старается ее не потерять: вешает лапшу. Хотя он не знает, как отделаться без скандала)

На след. день переехала к нему, не знаю зачем. Он все время подчеркивал про «наш дом», деньги за половину аренды я ему перевела. Могла бы и в гостиницу, и к друзьям, но все было, как в мареве. Прожили вместе неделю, он стал холоднее, реже секс, как соседи. Я не дергалась, мне уезжать к родителям, на расстоянии хотела подумать, что делать.

(Она не знает, зачем переехала. Не рефлексирует, что готова держаться зубами, даже если ее будут отрывать)

В ночь перед моим возвращением в Россию мы ходили на ужин с моими друзьями, после поехали к нему домой всей компанией. Вечер был не очень, мой друг его троллил слегка, «подруга» начала подтекать в лучах его внимания, он сильно нарезался. Наутро не слышал свой будильник вообще, мне пришлось подсунуть телефон ему под палец, чтобы остановить трели. Телефон открылся, мне от этого мерзко, но я в него залезла, не могла больше сходить с ума. За день до того он показал мне, какую открытку ему подписали пацаны, бла-бла «тебе всегда 21, судя по твоей способности снимать женщин».

Пролистала верхние чаты, нашла подтверждение того, что он спит как минимум с двумя барышнями. Господин назначил меня любимой женой, а девочкам четко рассказывает, что ебется с ними без обязательств (и даже это не могу вытряхнуть из шкатулки). Ещё нашла довольно циничную переписку с другом о том, какие бабы становятся шелковые после секса. Добил ответ М. на вопрос одного из друзей, с кем мы познакомились на его др, про то, как у меня, его девушки, дела. М. сообщил, что у него нет девушки, он предпочитает горячие ночи.

(А без Ищейки ведь было ничего не понятно)

Дальше ковыряться не стала, на автопилоте собрала вещи, отвезла в хранилище – через час вернулась за чемоданом, с которым должна была улетать, и документами в спальне. Он проснулся: ты чего делаешь, ещё рано. Вещи пакую в аэропорт, спи. Он пошёл в ванную, увидел, что я все своё убрала, начал выяснять. Я растерялась, признаться, что залезла в телефон, не смогла. Говорю,

«ты вчера нажрался (он много пьёт и помнит иногда события кусками), сообщил все, что мне нужно знать про твоих девок и твоё отношение ко мне»

«я же вчера пьяный был, каких девок, ты все не так поняла»

Я назвала имена.

«ты делаешь ошибку, давай поговорим»

Я прошу его дать мне возможность собрать чемодан сначала

«Ты что вот так хочешь уйти и все»

Он одевается, идёт в спальню, ложится на кровать. Я дособиралась, спрашиваю, ну что, говорим, или я пошла? И за это стыдно тоже, выпрашивала опять.

Весь разговор свёлся к тому, что я не смогла закрыть свой рот и уйти молча, как планировала. Вывалила ему, что предлагала не быть в отношениях, но он сам не захотел. Если ты меня не любишь, говорю, это дело твоё, но уважения, гандонов в мусорке, а не у кровати, и смены постельного белья после других женщин я таки ожидала. Мне не нравится, когда из меня делают дуру, таская на вечеринки с друзьями, которые знают, что я тебя люблю, а ты меня тупо трахаешь. Он – не говори ерунду, мы встречаемся, мы живём вместе, я познакомил тебя со всеми, чего тебе ещё надо.

Мне, говорю, надо больше. Я хотела нормальных отношений, а ты нет, что с этим поделать; вот и поговорили. Одеваюсь. Хотелось спросить, неужели это все ради вонючих двух тысяч, которые он сэкономил на аренде, но не смогла – было унизительно признавать это даже себе. Он сидит молчит, строит из себя обиженного. Я овца, подошла к нему, уже обувшись, как в мыльной опере какой-то, погладила по лысинке, как обычно делала нежно – задаю риторический вопрос «зачем же ты это с нами сделал».

(Последнюю их сцену сами анализируйте)

Улетела в Россию. Мама загнала к психиатру, прописали лёгкие антидепрессанты. Вот сижу, смотрю на таблеточку и не понимаю, что делать.

Время с семьей провожу, взяла персоналки с тренером, в свободные от силовых дни бегаю, опять работаю до упаду, отгрызла себе новый кусок ответственности с большими плюшками, учу новый язык для развлекухи, по утрам латаю здоровье у профильных врачей. На рождественские каникулы уболтала подружку в Сочи на лыжи, по возвращении домой начнётся работа в благотворительной организации с полезным нетворком для работы, чтоб не киснуть по выходным. Параллельно с М. я дистанционно и случайно сдружилась с бывшим коллегой из другой страны с ОЗ в разы выше моей, он шлет подарки и зовёт в отпуск вместе, готов сюда приехать в мою провинцию. И сайты знакомств тоже на карантин не закрываются. Это похоже на выскочку, наверное, но тупо пытаюсь объяснить себе, что жизнь не закончилась и напихать в график как можно больше активностей от дикого страха.

(Опять у нее все чики-чики, драмкружок и кружок по фото, хороводы, мужики с ОЗ в разы выше, опять иллюзия независимости и мощных опор. И скоро продолжится слив ему под подросшей короной)

Я год назад очень унизительно выползала из годовых отношений, где тоже была минусом. Не отрефлексировала значимость мужчины и сама ушла из-за плохой динамики (защипцевала его в усмерть), но потом попыталась помириться, и естественно, ничего не вышло. Унижалась очень. Боюсь снова своей слабости. Боюсь, что поползу к нему, что от таблеток пройдёт страх нового унижения и корона победительницы отрастет.

Понять не могу, где у меня слепое пятно или поехавший локус, если я не могу выкинуть его из головы и уже неделю думаю всякую ересь типа удалять его из соц сетей или нет, а не то, как он мне купленные игрушки суёт в своих девок. Он меня предал, как же я могу его любить? Спасибо, что дочитали.