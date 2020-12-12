 

Мнение: Казнь журналиста

12.12.2020, 17:08, Разное

Сегодня утром в Иране привели в исполнение смертный приговор 47-летнему Рухоллу Заму, руководителю оппозиционного новостного портала AmadNews.

Журналиста признали виновным в «коррупции на Земле». Это обвинение, которое в Иране используется в уголовных делах, связанных со шпионажем или попытками свержения власти.

Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании Рухоллы Зама 14 октября 2019 года, заявив, что захват Зама был «сложной операцией с использованием разведывательного обмана». В этом же заявлении было сказано: «Несмотря на то, что он находился под руководством французской разведывательной службы и под защитой американских и сионистских (израильских) разведывательных служб, он (Зам) оказался в ловушке разведывательной службы Революционной гвардии».

Больше никаких подробностей о том, где и при каких обстоятельствах был задержан Зам нет. А ведь журналист жил во Франции, где у него был статус беженца. Как иранским спецслужбам удалось вывезти Зама из Франции?

Казнь журналиста – это какое-то средневековье. Невольно задумаешься, что в сравнении с Ираном Россия – вегетарианская страна. Хотя и у нас журналистов убивают. Но не «именем Российской Федерации…»

Фотография Рухоллы Зама отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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