Мнение: Отклоненный иск

12.12.2020, 17:06, Разное

Юридическую часть выборной американской кампании можно считать завершившейся – Верховный суд отклонил иск Техаса и присоединившихся к нему двух десятков штатов. Суд посчитал, что не имеет конституционного права рассматривать такой иск. По сути, это окончательное поражение Трампа.

В Техасе немедленно в местный конгресс выдвинут Акт о выходе Техаса из состава США. Решение предельно радикальное, а потому шансов у него крайне мало. По аналогии с Брекситом выход Техаса из состава США уже окрестили Тексит. Республиканцы в Техасе предложили всем штатам, соблюдавшим скои конституционные положения о выборах, объединиться в новый конституционный союз.

Теперь 14 декабря, то есть, послезавтра, выборщики в штатах проголосуют – и скорее всего, Байден будет признан избранным президентом. Возникнет любопытная ситуация – Байден станет законным президентом с минимальной легитимностью. По сути, повторив историю Лукашенко или Мадуро, которые формально тоже законно избраны, но шлейф выборных фальсификаций ставит под сомнение их легитимность в глазах как своего собственного населения, так и за рубежом.