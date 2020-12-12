Мнение: Новые санкции против Украины

12.12.2020, 17:02, Разное

Новые санкции против Украины

Правительство России расширило санкционный список против Украины, включив туда как различных деятелей периода Порошенко, так и существенное количество представителей партии Зеленского «Слуга народа».

Данное решение достаточно очевидно трактуется как окончательное признание того, что с Зеленским и его окружением никаких подвижек в вопросах мира на Донбассе не будет. Ни сейчас, ни позднее. Примерно таким же образом, но более долгий период времени, не вводились масштабные адресные санкции против Порошенко и его окружения, так как в Москве в то время имелись определенные иллюзии на счет возможности политического урегулирования украинского вопроса. Когда эти иллюзии рассеялись, начался процесс ввода санкций.

После прихода к власти Зеленского и «Слуг народа» процесс приостановился, так как Москва ждала от Зеленского не слов, а каких-то дел в русле тех заявлений, которые он делал. Так как дела оказались достаточно красноречивыми, то, в отличие от времен Порошенко, несколько лет ждать не стали – уже спустя 1,5 года гоп-компанию Зеленского начали обкладывать санкциями, и можно уверенно говорить, что процесс продолжится. Так как никаких перспектив на политическое урегулирование и реализацию Минских соглашений нет, то можно уже не сдерживаться.

Помимо прочего, это еще сигнал оставшимся избирателям Зеленского и «Слуги народа» (а таковых становится все меньше – график падения скоро станет идентичен крутому пике Ющенко и «Нашей Украины»), что Москва не связывает вопросы достижения мира на Донбассе с Зеленским и его окружением, так что те, кто в 2019-м году надеялся, что Зеленский выполнит свое предвыборное обещание о достижении мира, остались в очередной у разбитого корыта, как это обычно и бывает на Украине с теми, кто идет на поводу у олигархических петрушек.

В то же время можно отметить, что Москва продолжает оказывать знаки внимания ОПЗЖ и персонально Медведчуку, который и в Москву постоянно летает, и которому идут на встречу в некоторых вопросах, связанных с санкциями, и на вакцине от коронавируса дают пропираться. Не то, чтобы тут было нечто новое, Москва и до этого давала понять, что с ОПЗЖ ей проще общаться и договариваться. И на последних парламентских выборах Москва также оказывала знаки внимания Медведчуку, а не каким-то там Вилкулам и Мураевым.

Теперь же, когда на Зеленском поставили крест, а альтернативные политические проекты, финансируемые Ахметовым в пику ОПЗЖ, сдулись (ему сейчас проще покупать необходимые политические услуги прямо у «Слуг народа», чтобы сохранять своего премьер-министра Шмыгаля и контроль над украинской энергетикой), у Медведчука и ОПЗЖ будут определенные возможности по эксплуатации темы мира на Донбассе и игры на поле «единственной адекватной силы», на которую «Слуги народа» особо теперь и не претендуют. Санкции в этом контексте лишь помечают флажками будущее электоральное поле, чтобы те, лица и группы, которые в них оказались, не могли по второму разу эксплуатировать тему «вменяемости» на Юго-Востоке.

Хотя до выборов еще далеко (а на досрочные выборы Зеленский тем более не пойдет, так как они лишь ускорят его политическое падение), динамика потери рейтинга Зеленским и «Слугами народа» такова, что некогда огромную электоральную массу необходимо осваивать уже сейчас, что уже заметно по приросту поддержки и ОПЗЖ, и «Европейской Солидарности», которые банально подбирают то, что отваливается от Зеленского. Те, кто это не понимал, ясно это осознали после местных выборов. И уже сейчас можно предвидеть исход часть депутатов из «Слуги народа» в среднесрочной перспективе и создание новых олигархических политических проектов, которые попытаются переобуться, отчалив от тонущего корабля Зеленского.

Ну и, соответственно, так как никто, кроме ОПЗЖ, не поднимает вопрос необходимости мира, некогда главную фишку Зеленского теперь уже практически в гордом одиночестве будут окучивать Медведчук и Ко. А сам Медведчук, козыряя своими контактами в Москве, будет предлагать украинским олигархическим группам возможности решения некоторых санкционных проблем в обмен на ту или иную поддержку. Как показывает недавняя история с производством подарков для МО РФ под Киевом, несмотря на всю русофобскую риторику, украинский бизнес продолжает в скрытом порядке вести дела с Россией либо напрямую, либо через Белоруссию. Медведчук же, не находясь под санкциями, пытается позиционировать себя как «решалу», который может обсудить с Москвой некоторые вопросы.

Разумеется, на ОПЗЖ и Медведчука будет усиливаться давление, и, конечно, только отменой выборов на оккупированной Украиной части Донбасса дело не ограничится. Помимо попыток замедлить рост поддержки ОПЗЖ, скорее всего, мы увидим попытки создать сугубо искусственные политические конструкты, которые должны играть на этом поле, оттягивая и размывая электорат с Юго-Востока, который уже не получается абсорбировать в проекте «Зеленский». Понадобятся новые «партии» и «лица», и вопрос нахождения/отсутствия в санкционном списке будет немаловажен для вопроса перспектив «политической работы» на Юго-Востоке. Попавший в список Разумков уже всерьез задумывается над своей отдельной партией, которую готовы профинансировать украинские олигархи. Но вот находясь в российском санкционном списке, ему будет трудно продавать свою «вменяемость» на Юго-Востоке.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/novye-sanktsii-protiv-ukrainy/ – цинк