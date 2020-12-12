 

“Не превращайте ТВ в отхожее место”: Малахов и Борисов попали под удар после критики Путина

12.12.2020, 16:58, Разное

Президент России Владимир Путин признался, что редко смотрит телевизор. Но когда его руки всё же доходят до пульта, происходящее на экране нередко вызывает у него оторопь. Несмотря на то, что российский лидер высказался против ограничительных мер властей против интернета и телевидения, он выразил надежду, что культура населения будет расти.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян считает, что таким образом глава государства мягко намекнул на деградацию тележурналистики. По его мнению, это касается, в первую очередь – разнообразных скандальных ток-шоу, которые “льются потоком на головы наших граждан”.

Среди них специалист отметил “Прямой эфир” с Андреем Малаховым, “Пусть говорят” с Дмитрием Борисовым, “На самом деле” с Тимуром Еремеевым. Досталось от специалиста и ведущему сразу нескольких передач на федеральных каналах Александру Гордону. Он осудил телезвезд за копании в “грязном белье” граждан и выразил надежду, что они услышали сказанное Владимиром Путиным.

Манукян также призвал ведущих ток-шоу прекратить публичные непотребства, за которые, по его мнению, президент поставил им оценку “неудовлетворительно”.

“Вы на федеральном ТВ работаете! Не превращайте его в отхожее место!”, – сказал эксперт.

Вадим Манукян добавил, что если сотрудники телевидения не могут подстроиться под новые реалии – им следует освободить дорогу для других людей.



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