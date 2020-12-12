Губерниеву пришлось «съесть перчатку»

12.12.2020, 16:50, Новости дня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выполнил обещание и пожевал свою перчатку в прямом эфире после неудачного выступления сборной РФ в женской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Австрии.

В пятницу Губерниев заявил, что будет жевать перчатку в случае, если российская команда в женской эстафете по биатлону не попадет в тройку лучших по итогам гонки. На видео, опубликованном в Telegram, комментатор выполнил свое обещание. Однако Губерниев сказал, что вместо перчаток взял варежки. На кадрах видно, как он снимает с руки варежку и жует ее несколько секунд.

Напомним, 26 ноября медицинские власти Финляндии уведомили Союз биатлонистов РФ о том, что национальной сборной больше не требуется оставаться на карантине.