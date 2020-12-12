Раскольники пытались захватить храм канонической УПЦ на Украине

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12.12.2020, 16:50, Новости дня

Активисты так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«12 декабря 2020 представители ПЦУ совершили попытку захвата Свято-Успенского храма Украинской православной церкви в селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области», – приводит ТАСС сообщение.

По информации УПЦ, раскольники утром выбили двери храма, силой вытолкали верующих с территории церкви, применив газовые баллончики. Позже в Черновицкой епархии сообщили, что УПЦ удалось отстоять храм.

Это уже не первая попытка захвата Свято-Успенской церкви в Михальча. Предыдущие попытки имели место в августе и ноябре 2019 года.

В июле активисты так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Покрова Божией Матери в селе Новоживотове Винницкой области.

Напомним, в январе 2019 года парламент Украины принял закон о лишении УПЦ храмов.



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