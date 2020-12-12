 

Трапм заявил, что по «законным голосам» победил на выборах в США

12.12.2020, 16:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что если учитывать только «законные голоса», то он победил на выборах с большим отрывом.

«Я победил на выборах с большим отрывом, но помните, я имею в виду только законные голоса, а не всех тех фальшивых избирателей и мошенничество, которые удивительным образом хлынули отовсюду. Какой позор», – написал Трамп в своем Twitter. В свою очередь администрация соцсети вновь пометила запись президента США как содержащую спорные утверждения.

Напомним, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Верховный суд США отказался воспользоваться данной ему властью, чтобы добиться соблюдения конституции. В свою очередь представитель штаба Джо Байдена Майк Гвин сказал, что «решительный и быстрый» отказ Верховного суда «не стала неожиданностью». По его словам, «чистая и внушительная победа избранного президента будет закреплена голосованием выборщиков в понедельник».



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