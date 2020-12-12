В Украине ребенку впервые пересадили почку от умершего донора. Орган получила трехлетняя девочка

12.12.2020, 16:42, Новости дня

В ночь на 11 декабря врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова в Киеве впервые в Украине пересадили ребенку почку от умершего человека, сообщила основатель общественной организации “Всеукраинская платформа донорства iDonor” Ирина Заславец в Facebook.

Пациентом стала трехлетняя девочка. У ребенка летом развилась почечная недостаточность, с тех пор ей время от времени делали гемодиализ, что в таком возрасте очень плохо, рассказала Заславец.

“Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает. Мама, говорят врачи, “в шоке”. Женщина до сих пор не верит, что это произошло на самом деле. И ее можно понять”, – написала Заславец.

Донором стал 38-летний мужчина, которого в ту ночь доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

“После напрасных попыток спасти пациента консилиум врачей диагностировал смерть мозга. Трансплант-координатор пошла на разговор с родными. После паузы на размышление жена и беременная сестра пациента дали согласие. Так он, умирая, стал спасителем четырех человек”, – рассказала Заславец.

Еще одну почку получил 50-летний мужчина, печень – 59-летний.

Все три операции провели в институте Шалимова.

Пациенты находятся в реанимации и чувствуют себя удовлетворительно, проинформировала в Facebook пресс-служба медучреждения.

https://www.facebook.com/surgery.org.ua/posts/2860302704221041

Сердце донора отдали 34-летнему мужчине, трансплантацию провели в Институте сердца, операция прошла безупречно, заявили в медучреждении.

https://www.facebook.com/Heart.Institute.Kyiv/posts/3440168216207295

“К сожалению, без боли потери в трансплантации никак. Светлая память донору. Глубокие соболезнования семье. Спасибо за ваше самое тяжелое в жизни решение, которое подарило надежду другим”, – резюмировала Заславец.

https://www.facebook.com/irina.zaslavets/posts/3323746317730255

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

В январе 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску. Глава Минздрава рассчитывает, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость.