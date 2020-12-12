 

На МКС шестой раз за три месяца отключилась российская система получения кислорода

12.12.2020, 16:42, Новости дня

Система получения кислорода “Электрон-ВМ” на Международной космической станции 12 декабря вышла из строя из-за проблем с давлением. Как сообщает “Интерфакс”, об этом сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полетов.

По его словам, сбой произошел около 11.50.

Агентство отмечает, что это уже шестой случай поломки системы получения кислорода на МКС за последние три месяца. О сбоях в работе системы сообщалось 14-го, 17-го, 19-го и 21 октября, а также 10 декабря.

Система “Электрон” располагается на российском сегменте МКС в модуле “Звезда”. Во время ее ремонта работает дублирующая система в американском сегменте станции.

В “Роскосмосе” заявляли, что сбои системы получения кислорода не несли угрозы жизни и здоровью экипажа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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