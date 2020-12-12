Макаревич: У меня дома жила гадюка

12.12.2020, 16:42, Новости дня

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич рассказал, что в детстве дома в московской квартире хранил змей.

“Ну как “хранил” – они у меня жили. Ужи, веретеница. Но она не змея, она безногая ящерица. Гадюка жила. Одно время. Да. Но потом меня родители вежливо попросили все-таки ее унести к юннатам”, – сказал музыкант.

Он назвал змей “фантастически красивыми”. По словам Макаревича, пресмыкающиеся ему нравятся.

“Вы никогда не пытались внимательно посмотреть, как она двигается? Если пустить ее на ковер, где шершавая поверхность – она как бы зацепляется изгибами тела и ползет. Но можно посадить змею на стекло. И она потечет. Она вот так польется. Я мог часами смотреть и пытался понять, как она это делает: как она внутри себя перетекает. Это безумно красиво. В последний раз у меня удав жил, но его пришлось отдать в океанариум, потому что он оказался девочкой. Пока он маленький, это понять невозможно. Только мальчики растут до двух метров, а девочки – до восьми. И когда я просто потерял возможность ее поднимать, я понял, что надо или еще один дом для нее строить уже, или все-таки отдать”, – рассказал он.

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Гордон уточнил, не боялся ли музыкант змей.

“Почему их надо бояться? Бояться надо переходить улицу в неположенном месте”, – ответил Макаревич.

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