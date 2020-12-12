В обновлённой Конституции РПЦ получит право ветировать законопроекты

12.12.2020, 16:03, Разное

На очередном заседании рабочей группы по внедрению поправок в Конституцию РФ, принятых на всероссийском референдуме 1 июля, слово предоставили митрополиту Норильскому Тихону (Копейкину). Священник сообщил консолидированную позицию РПЦ относительно изменений в основной закон государства. По мнению духовников, самая многочисленная религиозная организация в стране должна получить право вето на любой из принятых парламентом законопроектов.

«Церковь всегда играла значимую роль в строительстве российского государства. Особенно сильно это было заметно во времена монархии, а поскольку новая Конституция немного напоминает нам об этом замечательном историческом периоде, то и роль церкви в правовом поле нужно усилить. В сегодняшнее время расшатанной веры очень важно предотвратить ошибки, которые могут совершить депутаты принимая тот или другой законопроект. Будет правильным — предоставить РПЦ право вето любого закона, если он противоречит слову Божьему», — заявил Тихон.

Церковь предложила включить в Конституцию и ряд других поправок. В частности, в основной закон внесут регулярную индексацию выплат священнослужителям, перечень мероприятий по строительству храмов, отдельную доплату монахам за целибат. Предложение РПЦ о предоставлении организации мест в Федеральном собрании было отвергнуто представителями этого органа государственной власти.