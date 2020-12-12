Приехавшего на вызов к ребенку врача избили в Екатеринбурге

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12.12.2020, 15:56, Новости дня

В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на фельдшера неотложной помощи, который приехал на вызов к ребенку, рассказал руководитель пресс-службы управления МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Гражданин доставлен в дежурную часть территориального ОВД. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Сегодня представителями МВД будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью»)», – цитирует его Ura.ru.

По словам полковника, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть от заведующего отделением неотложной помощи одной из поликлиник Екатеринбурга. Он рассказал, что фельдшера избил пьяный мужчина. Отмечается, что ранее нападавший уже был судим за аналогичное преступление.

В сентябре водителя скорой помощи в Новокузнецке избили неизвестные, пока бригада обслуживала вызов.

В апреле в Кирово-Чепецке Кировской области двое пьяных мужчин напали на фельдшера скорой помощи и нанесли ему удары, причинив травмы.



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