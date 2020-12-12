 

В РПЦ назвали условия признания останков царской семьи

12.12.2020, 15:56, Новости дня

Останки царя Николая II и его семьи будут признаны, если у церкви не будет никаких сомнений в их подлинности, сообщил новый глава екатеринбургской митрополии Евгений.

«Есть много доводов, что это, действительно царские останки. Есть вопросы – и они останутся. Святейший патриарх заявил, что мы не торопимся к какой-то дате объявить о решении, и в этом смысле позиция патриарха понятна», цитирует Ura.ru митрополита.

По его словам, семья последнего русского царя – священные люди, которые сыграли ключевую роль и в духовной, и государственной жизни народа. «Если не будет ни грамма сомнений — будет совершено признание, если будут сомнения оставаться, торопиться не будем», – отметил Евгений.

Он также сравнил дискуссию о признании останков семьи Николая II с идентификацией останков Ксении Петербургской. «До сих пор ее останки находятся на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. И никогда не говорим, что нужно срочно копать, искать, идентифицировать их. От этого помощь, которую люди получают на этой могиле, не уменьшаются», – резюмировал глава екатеринбургской митрополии.

Ранее церковь принципиально открещивалась от «екатеринбургских останков», считая, что царь Николай II, его жена, дети и слуги после расстрела в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге (это произошло в ночь на 17 июля 1918 года) были облиты кислотой и сожжены в урочище Ганина Яма, а выкопанные в 1991 году неподалеку в месте под названием Поросенков Лог кости 9 человек и затем, в 2007-м, еще двоих (предположительно, царевича Алексея и княжны Марии) — неизвестно чьи. Теперь же от представителей РПЦ все чаще можно уловить сигналы о том, что эти останки все-таки будут признаны церковью.

В 2018 году к международной православной выставке-форуму «От покаяния к воскресению России» в Екатеринбурге воссоздали комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году был убит император Николай II и члены его семьи.



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