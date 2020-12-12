Украина получила одобрение от COVAX на запрос вакцины от COVID-19

12.12.2020, 15:56, Новости дня

Украина получила одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

«Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно, а также шприцы для инъекций. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки», – написал Ляшко в своем Facebook.

Проект COVAX запущен Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках проекта государства с высоким уровнем доходов платят за вакцину, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

В ноябре Ляшко сообщил, что Для Украины стоимость вакцины от коронавируса в рамках проекта COVAX составит 14 долларов на человека.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Через некоторое время Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной».