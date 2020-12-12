Коломойский давит на НАБУ в деле “ПриватБанка” – Сытник

12.12.2020, 15:48, Новости дня

Бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему народных депутатов пытается повлиять на расследование дела “ПриватБанка”. Об этом в интервью телеканалу “UA:Перший” заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

“[Олигархи] не просто влияют [на народных депутатов], они, к сожалению, фактически управляют отдельными сегментами парламента. Например, [нардеп от “Слуги народа” Александр] Дубинский… Есть у нас два дела. Одно – это “ПриватБанк”. Это дело очень сложное, но мы двигаемся по нему достаточно продуктивно. И, конечно, определенный олигарх, господин Коломойский, к сожалению, постоянно усиливает влияние и свое присутствие в парламенте из-за этого, посредством своих “рупоров”. И, конечно, они, как только мы где-то приближаемся, начинают активизации. Недавно было заседание антикоррупционного комитета, какие-то дела по мне слушались, это инициировали эти же депутаты”, – отметил Сытник, комментируя обсуждение в Раде вопроса о его отставке.

“ПриватБанк”, принадлежавший Игорю Коломойскому, был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. После национализации тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что украинские правоохранительные органы расследуют несколько дел, связанных с банком.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами G7 19 ноября заявлял, что директор НАБУ Сытник останется на должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4437, предусматривающий внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора Нацбюро при наличии оснований, предусмотренных в законе.