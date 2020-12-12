Украина уже 100% получит бесплатно 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX – Ляшко

12.12.2020, 15:48, Новости дня

Запрос Украины на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы официально одобрен, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко.

“Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций тоже (о неясности ситуации с наличием шприцов для вакцинации украинцев писал бизнесмен Алексей Давиденко. – “ГОРДОН”). Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2…+ 8 °С) для прививочных пунктов приехало в кратчайшие сроки”, – написал он в Facebook.

Ляшко рассказал, что министерство намерено привлечь к логистике госпредприятие “Укрвакцина” и частные компании – для обеспечения доступа к оборудованию для ультрахолодного хранения, с температурным режимом -60…-80 °С.

“Доступ к COVID-вакцине через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина – полноценный член этой команды”, – добавил он.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2193932300738882

8 млн доз вакцины, которые Украина получит в рамках COVAX, рассчитаны на иммунизацию 4 млн человек. Первые 5% доз препарата поступят в начале 2021 года, ожидают украинские власти.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией.

Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Начать вакцинацию планируют 1 марта 2021 года, рассказывал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов.

Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники, заведения по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 12 декабря подтвердили 885 тыс. случаев COVID-19, умерло почти 15 тыс. пациентов, выздоровело 494 тыс.