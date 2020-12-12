 

WSJ узнал о проблемах с производством российской вакцины от COVID-19

12.12.2020, 15:48, Новости дня

Россия столкнулась с трудностями производства вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 11 декабря.

Так, источники, знакомые с ходом производства, рассказали, что основная сложность заключается в соблюдении пропорций препарата при переносе производства из небольших лабораторий на крупные фармацевтические заводы. Собеседники издания подчеркивают, что процесс создания вакцины отличается “в каждом биореакторе в зависимости от размера машины и других характеристик, а также таких переменных, как температура, давление воздуха и уровень pH”.

WSJ напоминает, что “Спутник V” состоит из двух доз, в каждой из них содержится разный тип аденовируса. Из-за этих особенностей производство второй дозы более сложное и требует больше времени.

Кроме того, российские производители испытывают нехватку и другого медоборудования, необходимого для выпуска вакцины, – “от крышек для сосудов до так называемых биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины”.

Издание отмечает, что на фоне проблем с производством Россия в 15 раз снизила прогноз по количеству доз, которые собирается выпустить в этом году, – с 30 млн доз до 2 млн.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Также он сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / El Periódico – Мадуро попросил Китай помочь восстановить экономику Венесуэлы

17.11 / У российских вузов появилась возможность применять бизнес-симулятор в образовании

02.07 / Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

29.10 / Американский журналист – в борьбе с коронавирусом карантин — это признак провала

03.10 / Ученые определили главных распространителей коронавируса

31.10 / Семьи из села Лесная на Камчатке получили ключи от квартир в новых домах

16.10 / Аксенов назвал решение США по полетам возле Крыма «просветлением» в умах

23.08 / Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США в Луизиане

13.09 / Не менее 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Минске

29.09 / “Мерзавец и махровый идиот”. Аваков призвал исключить Фокина из украинской делегации в ТКГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска