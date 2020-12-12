 

Елена Исинбаева назначена судьёй Конституционного суда России

12.12.2020, 15:37, Разное

Совет Федерации назначил двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву судьёй Конституционного суда России, сообщает сайт КС. При рассмотрении кандидатуры на высокую должность сенаторы учли её достижения в спорте и патриотизме и отметили активное участие Исинбаевой в комиссии, готовившей поправки в Основной закон страны.

Кандидатура Исинбаевой была представлена для назначения президентом Владимиром Путиным.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству это предложение поддержал и рекомендовал верхней палате Федерального Собрания РФ кандидатуру Елены Исинбаевой утвердить», — говорится в сообщении.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года. Трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. Заслуженный мастер спорта России. Ранее не работала в государственных органах власти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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